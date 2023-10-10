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3 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات بأريحا

10/10/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، قرب مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالصدر والفخذ، تم نقلها لمستشفى أريحا الحكومي، فيما ذكرت مصادر طبية في أريحا، بأنه تم نقل إحدى الإصابات من مستشفى أريحا الحكومي إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، وأن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابتين ثانيتين.


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