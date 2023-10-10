الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء النرويج

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء النرويج يوناس ستور، حيث تم بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
وأكد الرئيس عباس ضرورة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة وتأمين إمدادات المياه والكهرباء والمواد الأساسية.
وقدم الرئيس الشكر والتقدير لمواقف النرويج الداعمة للسلام، مستذكرا الدور الذي لعبته النرويج في عملية السلام، والدور المستمر الذي تلعبه في حشد المساعدات لبناء مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتنسيق بين الدول المانحة.
وأكد سيادته ضرورة العمل على الذهاب للحل السياسي الذي ينهي الاحتلال.
من جهته، أكد رئيس وزراء النرويج، أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره والالتزام بحل الدولتين.
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