الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء النرويج

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء النرويج يوناس ستور، حيث تم بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأكد الرئيس عباس ضرورة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كل مكان، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة وتأمين إمدادات المياه والكهرباء والمواد الأساسية.

وقدم الرئيس الشكر والتقدير لمواقف النرويج الداعمة للسلام، مستذكرا الدور الذي لعبته النرويج في عملية السلام، والدور المستمر الذي تلعبه في حشد المساعدات لبناء مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتنسيق بين الدول المانحة.

وأكد سيادته ضرورة العمل على الذهاب للحل السياسي الذي ينهي الاحتلال.

من جهته، أكد رئيس وزراء النرويج، أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره والالتزام بحل الدولتين.



