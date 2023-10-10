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بعد رفع أسعار منتجاتها 11 % في الربع الثالث.. أرباح بيبسيكو تحلق والتوقعات ترتفع

10/10/2023 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفعت شركة بيبسيكو توقعاتها لأرباحها السنوية للمرة الثالثة هذا العام، عقب تحقيقها إيرادات صافية بلغت 23.5 مليار دولار في الربع الثالث.

ويرجع ارتفاع الإيرادات إلى زيادة أسعار منتجاتها وكثرة الطلب على الوجبات الخفيفة والمشروبات، بحسب الشركة.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 1 %، وذلك عقب تحقيقها إيرادات صافية فوق المتوقع بلغت 23.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام.

وحققت الشركة المصنعة للمشروبات الغازية ربحية للسهم بلغت 2.25 دولار في الربع الثالث. وارتفع صافي إيرادات الشركة إلى 23.45 مليار دولار في مقابل 21.97 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، متجاوزاً التقديرات السابقة البالغة 23.39 مليار دولار.

تفادت شركة بيبسيكو ومنافستها كوكاكولا إلى حد كبير آثار ارتفاع الأسعار بسبب هيمنتها شبه الكاملة على سوق المشروبات الغازية العالمية، بالإضافة إلى زيادة إنفاق المستهلكين.

استفادت شركة بيبسيكو أيضاً من تنوّع منتجاتها بدءاً من المسليات مثل دوريتوس وشيتوس إلى مشروباتها الغازية.

ارتفعت أسعار منتجات بيبسيكو بنسبة 11 % في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر.

وتتوقع شركة بيبسيكو أن تصل الأرباح الأساسية للسهم الواحد للعام المالي 2023 إلى 7.54 دولارات، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 7.47 دولارات.

سبق أن قدرت الشركة الأرباح الأساسية للسهم الواحد بـ7.20 دولارات عندما قدمت توقعاتها السنوية لأول مرة في فبراير.

لا تزال الشركة الأمريكية تتوقع ارتفاعاً في الإيرادات لعام 2023 بنسبة 10 %.

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