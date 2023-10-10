«كامبس دبي» يطلق برنامجاً لتعزيز جهوزية الشركات بقدرات الذكاء الاصطناعي

أعلن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج مُسرع قابل للتخصيص بدرجة عالية سيساعد الشركات من مختلف القطاعات على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستفتح أمامها آفاقاً جديدةً. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز تنافسية دبي عالمياً في مجال رعاية المواهب والابتكار، مع مواصلة دعم النمو الاقتصادي للإمارة.

ويركز البرنامج على دعم جميع أنواع الشركات عبر مختلف القطاعات عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، وذلك بتعريف مديريها التنفيذيين بالتوجهات القطاعية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة من شأنها مساعدة مؤسساتهم على ترسيخ مكانتها في صدارة المنافسة كما سيعمل البرنامج على تسهيل الشراكات مع الشركات الناشئة ذات الصلة وغيرها من الشركات العملاقة لتسريع إنشاء المفاهيم المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإثباتها واعتمادها داخلياً.

وعلاوةً على ذلك، سيستفيد برنامج تحول الذكاء الاصطناعي من المنظومة المتكاملة والحالية لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، والمشهد التكنولوجي العام في دبي، لتقديم حلول عملية وملائمة لجميع الشركات المشاركة. وستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من مختبر الابتكار المؤسسي الحديث، الذي سيوفر وصولاً إلى خبراء التكنولوجيا والبنية التحتية عالية الجودة، ومن ذلك مرافق اختبار تشمل مرحلة إنشاء المفاهيم ومرحلة اختبار النماذج الأولية ضمن مرحلة تقييم مستوى الجهوزية التكنولوجية.

وإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز نجاح الشركات الناشئة بتسهيل اعتماد تقنياتها عبر دعم إبرام شراكات استراتيجية مع شركاء المنظومة البيئية، وتسهيل وصولها إلى حلول التراخيص وحلول تنظيمية. وسيساعد «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، على حفز تدفق الصفقات والشراكات بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة والشركات الناشئة الصاعدة دعماً لترسيخ ثقافة التقدم التكنولوجي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «نتطلع إلى مساعدة الشركات في المنطقة لتبسيط وتوسيع نطاق أعمالها عبر اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وستدعم خبرتنا تعزيز مستويات نمو الأعمال عبر مختلف القطاعات واستقطاب رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين ذوي الفكر الاستشرافي إلى المنطقة كما أننا نلتزم استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، ما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةَ الأعمال المفضلة لصناع ورواد التكنولوجيا».

كما يأتي الإعلان عن إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي عقب الإعلان عن إنشاء «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» ضمن «إنوفيشن وَن»، الذي يتميز ببنية تحتية مادية ورقمية ومرافق بحث وتطوير إضافة إلى مساحات عمل مشتركة تعزز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وبدأ المركز منح تراخيص الذكاء الاصطناعي والويب 3 لدعم وتمكين عدد من الأنشطة، تشمل خدمات تقنية دفتر الأستاذ الموزّع، والاستشارات والبحوث المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير التكنولوجي، وخدمات الشبكات العامة عبر مركز دبي المالي العالمي.