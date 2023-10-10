سيف السويدي: مبنى مطار أبوظبي الجديد نقطة تحول في خدمات النقل الجوي بالدولة

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن افتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي، مبنى المسافرين «A»، سيُمثل نقطة تحول نوعية في الارتقاء بمستوى خدمات النقل الجوي في الدولة نحو آفاق أكثر تقدماً وتطوراً بما يخدم التوجهات الوطنية في تعزيز التحول التكنولوجي والاستثمار في توظيف التقنيات الذكية لتطوير مرافق آمنة وفعالة ومستدامة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال التجارية والسياحية ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وأشاد سيف السويدي، على هامش زيارته التفقدية لمبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لبدء العمليات التشغيلية للمبنى المقرر افتتاحه شهر نوفمبر المقبل.. بمستوى التطور والتقدم في الخدمات التي يوفرها المبنى الجديد، بما يتضمنه من مرافق متطورة وأنظمة ذكية وحلول تكنولوجية متقدمة التي تم توظيفها لضمان سرعة وكفاءة وسلاسة العمليات التشغيلية وتسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات تسجيل الوصول والأمتعة والفحص الأمني والهجرة والصعود إلى الطائرة، كما اطلع على تجربة الرحلة الرقمية التي يوفرها المبنى الجديد للمسافرين.

من جانبها قالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت: نُعرب عن تقديرنا للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات على دعمها المستمرّ لنا والذي لعب دوراً محورياً في إنجاز العمل على «مبنى الركاب A».

وأضافت: إن المبنى الجديد، يهدف إلى ترسيخ مكانة مطار أبوظبي الدولي على المستوى العالمي، ونطمح من خلال هذا المبنى الحديث والمتطوّر إلى تزويد الركاب من حول العالم بتجربة سفر مميزة والإسهام بشكل ملحوظ في دفع التحوّل الاقتصادي قدماً في إمارة أبوظبي.

وقالت: بينما يستعدّ «مبنى الركاب A» ليفتح أبوابه أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم، نسعى في «مطارات أبوظبي» إلى تقريب المسافات بين الثقافات وتعزيز رحلاتنا ورسم مستقبل قطاع السفر العالمي، بما يسهم في قيادة مساعي الابتكار ورفع الكفاءة لضمان ازدهار إمارة أبوظبي ومواصلة نموها نحو مستقبل غني بالفرص.

ويمتد «مبنى المسافرين A» على مساحة 742 ألف متر مربع، وبذلك يعد أحد أكبر مباني المسافرين على مستوى العالم، وسيسهم المبنى الجديد، في زيادة القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي، سواء للمسافرين أو البضائع.. وفور دخوله مرحلة التشغيل الفعلي، سيقدم المبنى خدماته لما يصل إلى 45 مليون مسافر في العام، مع إمكانية تنفيذ إجراءات السفر لـ11 ألف مسافر في الساعة وتشغيل 79 طائرة في جميع الأوقات.

وحصد المبنى الجديد العديد من جوائز التصميم العالمية، بفضل هندسته المعمارية الفريدة كمعلم حضاري لافت في إمارة أبوظبي، حيث يجمع بين التصاميم العصرية واللمسات الجمالية، وكذلك الحلول العملية والتشغيلية، حيث يتميز المبنى بخيارات متطورة للإضاءة وأنظمة التدفئة والتهوية ذات كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة.