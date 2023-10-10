الأسهم الأمريكية ترتفع مع تدشين موسم النتائج... وآمال «التيسير النقدي»

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت اليوم الثلاثاء، بتدشين شركة «بيبسيكو» موسم النتائج التي جاءت أفضل من التوقعات إضافة إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الليلة الماضية عن التيسير النقدي على الرغم من هيمنة الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.76 نقطة، أو 0.23%، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.09 نقاط، أو 0.09%، وربح المؤشر ناسداك المجمع 21.57 نقطة، أو 0.16%.

السندات

وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.694%، مع تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن التقليدي وسط الصراع. وتؤكد هذه التحركات رد الفعل الأول لسوق السندات تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس بعدما تم إغلاقه في يوم كولومبوس.

بيبسيكو

ومع تدشين موسم الأرباح، ارتفعت أسهم بيبسيكو بنحو 0.7٪ بعدما أعلنت شركة المشروبات والوجبات الخفيفة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث كما رفعت الشركة توقعات أرباحها.

وكشفت عن تسجيلها صافي دخل في الربع الثالث 3.1 مليارات دولار، أو 2.24 دولار للسهم الواحد، بنمو 14.4%، مقارنة بـ2.7 مليار دولار، أو 1.95 دولار للسهم الواحد، في الربع السابق. وباستثناء البنوك، حققت الشركة ربحاً قدره 2.25 دولار للسهم الواحد.

النفط

من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط بعد صعودها في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط وبرنت بنسبة 0.4٪ و0.3٪ على التوالي.