تراجع مبيعات السيارة مرسيدس إس فائقة الفخامة

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسديس بنز جروب تراجع مبيعات سياراتها فائقة الفخامة مثل مرسيدس إس خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يمثل ضربة لاستراتيجية الشركة القائمة على التركيز على قطاع السيارات باهظة الثمن، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتراجعت مبيعات سيارات مرسيدس الفارهة خلال الربع الثالث بنسبة 11% سنويا إلى 9ر69 ألف سيارة، في حين تراجعت المبيعات العالمية للسيارة مرسيدس إس بنسبة 18% فيما تراجعت المبيعات في الصين أكبر أسواق السيارة على مستوى العالم بنسبة 12% خلال الربع الثالث.

يأتي ذلك في حين وجهت مرسيدس تحت قيادة رئيسها التنفيذي الحالي أولا كالينيوس أغلب مواردها نحو تطوير وإنتاج السيارات فائقة الفخامة بما فيها السيارة مايباخ وأيه.إم.جي وجي فاجن.

وقلصت الشركة إنتاجها من السيارات الأقل سعرا مثل مرسيدس ايه.

من ناحيته قال توم نارايان المحلل الاقتصادي في شركة آر.بي.سي كابيتال ماركتس

إنه يرى أن تقديرات مرسيدس لإجمالي أرباحها خلال العام الحالي ككل يمكن أن تكون مرتفعة جدا، إذا لم تحقق سياراتها الأغلى ثمنا

المبيعات المأمولة.

وأضاف أن هناك دليلا على تحول العملاء عن السيارات الأعلى سعرا بالفعل، لكن من المبكر القول بذلك بشكل حاسم.

ومن المقرر أن تعلن مرسيدس نتائجها للربع الثالث من العام الحالي يوم 26 أكتوبر الحالي.



