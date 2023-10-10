محمد بن راشد: الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا عربياً وسادس أكبر مستثمر عالمياً

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس وزراء جورجيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "شهدت اليوم ورئيس وزراء جورجيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا .. هدفنا مضاعفة التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 1.5 مليار سنوياً خلال الخمس أعوام القادمة .. الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي وسادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا .. وأنشط اقتصاد في بناء جسور جديدة مع دول العالم".



