محمد بن راشد: الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا عربياً وسادس أكبر مستثمر عالمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس وزراء جورجيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "شهدت اليوم ورئيس وزراء جورجيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا .. هدفنا مضاعفة التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 1.5 مليار سنوياً خلال الخمس أعوام القادمة .. الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي وسادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا .. وأنشط اقتصاد في بناء جسور جديدة مع دول العالم".
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