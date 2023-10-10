محمد بن راشد: الشراكة النموذجية بين دبي ومجتمع الأعمال تعكس أولويات نهجها الاقتصادي المتفرد

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة المثمرة والمتينة التي تجمع بين دبي ومجتمع الأعمال والاستثمار، من شركات وطنية ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم.





مؤكداً سموه أن هذه الشراكة النموذجية تعكس أولويات النهج الاقتصادي لدبي والذي ترجمته أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، انطلاقاً من أهداف طموحة لترسيخ مكانتها كمحرك اقتصادي عالمي رئيسي، وعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية، ومحور رئيسي لاستقطاب الشركات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار من حول العالم.







جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من رجال الأعمال والدبلوماسيين وذلك في قصر زعبيل بدبي في إطار المجلس الأسبوعي لسموه.







وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دبي على استحداث المزيد من المقومات التي تكفل تحقيق نموذج متميز

وراسخ لتكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص والذي يشكل أحد دعائم الازدهار الذي حققته دبي في مختلف القطاعات التنموية بهدف المساهمة في إيجاد مستقبل أفضل للجميع في ضوء التزام دبي بتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال التي تستند إلى أعلى مستويات الأمان والشفافية بأطر تشريعية واضحة وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية وفق أرقى المعايير العالمية لتحافظ على جاذبيتها بين أهم مراكز الاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.







وقال سموه إن دبي ستواصل العمل على تعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية نموذجية استنادا إلى قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة ومميزات رئيسية في مقدمتها الشراكة الفاعلة مع صُنّاع المستقبل حول العالم، والأطر التشريعية المرنة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب مجموعة من الضمانات التي تكفل ثقة المستثمرين وتطلعاتهم لتحقيق النجاح لمشروعاتهم وأعمالهم، وبما يضمن أيضا مستقبلاً أكثر ازدهاراً للاستثمار في دبي وتحقيق طموحات غايتها الريادة العالمية لها في كافة القطاعات.







حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لطيران الامارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.































