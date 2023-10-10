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روسيا تفشل في استعادة مقعدها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

10/10/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فشلت روسيا في محاولتها لاستعادة مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت بالجمعية العامة، التي صوتت العام الماضي بطرد موسكو.

وتنافست روسيا أمام ألبانيا وبلغاريا على مقعدين في مجلس حقوق الإنسان، ومقره في جنيف، يمثلان مجموعة شرق أوروبا.

وفي تصويت سري أجري الثلاثاء، حصلت بلغاريا على 160 صوتاً وحصلت ألبانيا على 123 صوتاً وحصلت روسيا على 83 صوتاً.

وفي انتخابات الثلاثاء أيضاً، كان السباق الوحيد التنافسي الآخر في مجموعة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، حيث تنافست كوبا والبرازيل وجمهورية الدومنيكان وبيرو على ثلاثة مقاعد. وفي هذا السباق، خسرت بيرو.

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