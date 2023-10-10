روسيا تفشل في استعادة مقعدها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
فشلت روسيا في محاولتها لاستعادة مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت بالجمعية العامة، التي صوتت العام الماضي بطرد موسكو.
وتنافست روسيا أمام ألبانيا وبلغاريا على مقعدين في مجلس حقوق الإنسان، ومقره في جنيف، يمثلان مجموعة شرق أوروبا.
وفي تصويت سري أجري الثلاثاء، حصلت بلغاريا على 160 صوتاً وحصلت ألبانيا على 123 صوتاً وحصلت روسيا على 83 صوتاً.
وفي انتخابات الثلاثاء أيضاً، كان السباق الوحيد التنافسي الآخر في مجموعة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، حيث تنافست كوبا والبرازيل وجمهورية الدومنيكان وبيرو على ثلاثة مقاعد. وفي هذا السباق، خسرت بيرو.
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