الحكومة الإسرائيلية تدعو لتجنب استقدام السياح وعلى الموجودين ملازمة الفنادق



قالت وزارة السياحة الإسرائيلية في مذكرة أرسلتها إلى وكالات السياحة المحلية إنه ينبغي تجنب الجولات السياحية في إسرائيل، في الوقت الذي أشارت فيه البلاد إلى أنها قد تخطط لهجوم بري على غزة رداً على هجمات حركة حماس الفلسطينية في مطلع الأسبوع.

ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعمل نحو 3.6 % في إسرائيل في مجال السياحة التي تركز على مقاصد تاريخية مثل القدس وبيت لحم في الضفة الغربية وكذلك على قضاء عطلات على شواطئ تل أبيب.

وألغى عدد من شركات سياحية في أنحاء إسرائيل برامج كانت مقررة هذا الأسبوع وعرضت على عملائها تعويضهم بجولات سياحية في المستقبل.

وسعى سائحون تقطعت بهم السبل في البلاد إلى حجز رحلات جوية خارج إسرائيل، في حين نظمت حكومتا سويسرا وأيسلندا رحلات خاصة لنقل رعاياهما.

وأضافت المذكرة، أنه يتعين على من يقومون برحلات بحرية أن يبقوا على سفنهم، بينما يجب على السياح الآخرين البقاء في فنادقهم.

وجاء في المذكرة "بشكل عام، يرجى البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والتصرف وفقا لتعليمات القيادة الداخلية".