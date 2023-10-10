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بوريل: دعم أوروبا مستمر.. وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي

10/10/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيواصل دعم السلطة الفلسطينية وإن من الخطأ التوقف عن ذلك.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء خارجية التكتل، إن "الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعين علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر".

وفيما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أشار بوريل إلى أن بعض القرارات التي اتخذتها في الأيام الماضية يتعارض مع القانون الدولي.

وقال بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد: "لإسرائيل الحق في الدفاع (عن نفسها) لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي".

كما أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيراً الى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وقال بوريل
إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

MENAFN10102023000110011019ID1107221616

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