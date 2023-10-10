فرك العينين.. لماذا يجب تفادي الحكة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتواجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تزيد الرغبة لدى الأشخاص بفرك أعينهم، والتي عادة ما تكون لا إرادية، كرد فعل على تهيج العين، أو على حكة، أو شعور وكأن بعض الغبار علق فيها. بحسب ما نشر موقع "سي إن إن العربية".

ومع ذلك، فإن إبقاء يديك بعيداً عن العين هو بمثابة خيار ذكي للحفاظ على صحتها.

وينصح الموقع الإلكتروني الرسمي "National Library of Medicine" بتجنب فرك العين للوقاية من القرنية المخروطية.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تجنب الحكة، وعلاج جفاف العين، وتجنب ارتداء عدسات لاصقة.





** ما هي القرنية المخروطية؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن القرنية المخروطية هي اضطراب في الرؤية يحدث عندما تضعف القرنية، وتنتفخ إلى الخارج كالمخروط.

ويؤدي ذلك إلى عدم تركيز الضوء بشكل صحيح على الشبكية، ما يسبب رؤية ضبابية.

وغالبًا ما تؤثر القرنية المخروطية على العينين. ويمكن أن تؤدي إلى اختلاف شديد في الرؤية بين العينين.





** الأعراض

في المرحلة المبكرة، يمكن أن تشمل أعراض القرنية المخروطية ما يلي:

تشوش في الرؤية، كانحناء الخطوط المستقيمة أو تموجها.

الحساسية تجاه الضوء.

احمرار أو تورم العين.

ويعتمد العلاج على مدى حدّة الأعراض الموجودة لديك. وعندما تكون الأعراض خفيفة، يمكن تصحيح الرؤية بالنظارات الطبية، وقد يحتاج المصاب لاحقًا إلى ارتداء عدسات لاصقة خاصة. وأوضحت الوزارة أن هناك طرقا أخرى للعلاج، ومن بينها:





** الجراحة:

يضع الطبيب جهازًا منحنيًا صغيرًا في القرنية، والذي يساعد على تسطيح انحناء القرنية لتحسين الرؤية.

يستخدم الطبيب ضوءًا خاصًّا للأشعة فوق البنفسجية وقطرات للعين لتقوية القرنية، ما يساعد على تسطيح القرنية أو تيبسها، ويمنعها من الانتفاخ أكثر.

قد يقترح الطبيب زراعة القرنية عندما تكون الأعراض شديدة.





** جفاف العين

تُعد هذه أحد أكثر مشاكل العيون انتشارًا حول العالم، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة في سلطنة عُمان، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام". ويُعد تشوش الرؤية أحد أهم أعراض الإصابة بهذه الحالة، ما قد يؤدي إلى فقدان النظر بالكامل.





** أسباب جفاف العين؟

تضرر أحد الغدد الدمعية.

انخفاض حساسية القرنية.

قلة الرمش واتساع فتحة الجفون.

تغيرات هرمونية.

استخدام العدسات اللاصقة.

بعض أنواع الأدوية.

وقد يساعد الكشف المبكر ومعرفة المشكلة وتشخيصها منذ البداية في تسهيل التعامل مع سبب جفاف العين وتحديد الأدوية اللازمة لعلاج المشكلة.



