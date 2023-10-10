تاسعة البهاء.. ما هي قصتها ورمزيتها؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - قصفت سرايا القدس الجناح العسكري في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء مدن سديروت وتل أبيب وعسقلان المحتلة برشقات صاروخية كبيرة.

وللساعة التاسعة قصة مختلفة مع حركة "الجهاد الإسلامي"، إذ إنّ قائدها العسكري السابق في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا، والذي اغتيل في 12 تشريت الثاني/نوفمبر من عام 2019، كان يوعز بإطلاق الصواريخ رداً على الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات عند الساعة التاسعة.



وقبل اغتياله من قبل مُسيرة إسرائيلية مع زوجته في منزله بحيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة، ارتبط اسم بهاء أبو العطا بالساعة التاسعة،

وكان الفلسطينيون إذا ما أطلقت صواريخ على الأراضي المحتلة ومستوطنات "غلاف غزة" عند الساعة التاسعة ينسبونها لـ"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد" ولأبو العطا حتى من دون أن تعلن السرايا ذلك.



وبالتزامن أيضاً مع الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، استهدفت "سرايا القدس" في عهد أبو العطا تجمّعين انتخابيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو، بالصواريخ عند الساعة التاسعة، ما عزز رمزية الساعة التاسعة لدى السرايا والفلسطينيين عموماً،

وقد أظهر نتنياهو فرحة عارمة عند اغتيال أبو العطا الذي أشرف على عملية اغتياله شخصياً، في مشهد بدا وكأنه "انتقام شخصي" على "إذلاله" خلال هروبه من صواريخ الساعة التاسعة.

