900 شهيد في غزة منذ بدء العدوان
التاريخ
10/10/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء الى 900 شهيد، منهم 260 طفلاً و230 سيدة إضافة إلى إصابة 4500 مواطن بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الغاشم
وزارة الصحة - قطاع غزة الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 الساعة 21:50
MENAFN10102023000151011027ID1107221613
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.