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الخيرية الهاشمية تباشر تجهيز المساعدات لغزة

10/10/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة.

وسيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال التبرعات العينية والنقدية لصالح الأهل في قطاع غزة عن طريق حسابها البنكي "بنك الاتحاد" رقم
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06

او عن طريق كليك: JHCOGAZA

MENAFN10102023000151011027ID1107221612

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