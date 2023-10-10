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الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة لتحقيق السلام العادل بالمنطقة

10/10/2023 2:37:08 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكرى على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.


وتم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنًا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة فى اتجاه تحقيق السلام العادل فى المنطقة استنادًا إلى حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.


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