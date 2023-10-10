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تحويلات مرورية بطريق مصر - إسكندرية الزراعى تجاه البحيرة بداية من الخميس

10/10/2023 2:37:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت محافظة البحيرة ، أن الإدارة للعامة للمرور بمدينة دمنهور ستقوم بإجراء تحويلة مؤقتة بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعى"، وذلك أمام قائدى المركبات ومرتادى الطريق الزراعي بدائرة مركز أبو حمص.



وأضافت المحافظة فى بيان إعلامي إنه سيتم تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 إلي مدخل مدينة أبو حمص "القادم من القاهرة إتجاه الإسكندرية" وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية دسونس الحلفاية والخروج من مخرج مدينة أبو حمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.



وأوضحت محافظة البحيرة إنه سيتم منع سيارات النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولى الساحلى من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر القادم من الإسكندرية فى اتجاه القاهرة.



ويتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور فى اتجاه أبو حمص بنطاق الأعمال.



وأشارت محافظة البحيرة أن هذه الإجراءات المؤقتة سيتم تنفيذها وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 12 / 10 / 2023 الساعة 12 صباحًا وتنتهي مدة أعمال تلك التحويلة فى 13 / 10 / 2023 فى تمام الساعة 2 ظهرًا وعليه تكون مدة التحويلة 14 ساعة كحد أقصى.







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