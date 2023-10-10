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منذ 2008 لـ2023.. مؤامرة تهجير الفلسطينيين لإجهاض القضية الفلسطينية.. انفوجراف

10/10/2023 2:37:08 PM
(MENAFN- Youm7) تصعيد شامل وغياب للتهدئة يشهده قطاع غزة والأراضى الفلسطينية على مدار 3 أيام، امتدت آثاره لتشمل الحدود اللبنانية منذ الساعات القليلة الماضية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، أعاد للسطح مؤامرة لا تمل إسرائيل والدول الغربية وبجانبهم جماعة الإخوان الإرهابية فى ترويجها، مفادها توطين الفلسطينيين فى سيناء مستغلين فى ذلك الوضع الإنسانى الصعب الذى يخلفه العدوان على الفلسطينيين، وبالأخص سكان قطاع غزة الأقرب جغرافيًا للأراضى المصرية، وفى هذا الانفوجراف تستعرض التالي:


2008

. روجت إسرائيل بزعامة إيهود أولمرت مشروعا صهيونيا قائما على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء من أجل تغيير الطابع الديموغرافى للقطاع


. مخطط "غربى ـ إسرائيلى" قديم يتضمن إعادة توطين الفلسطينيين فى منطقة تمتد من العريش بعرض 24 كم حتى الجنوب لتصبح بمرور الوقت وطنًا بديلًا لإجهاض القضية الفلسطينية


2013

- جمع لقاء بين الرئيس الإخوانى الإرهابى الراحل محمد مرسى مع وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى لتقديم عرض إسقاط ديون مصر مقابل توطين الفلسطينيين فى سيناء


2018

- كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن ترتيبات لتوطين جزء من الفلسطينيين فى سيناء ضمن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة


2023

- أطلقت إسرائيل سلسلة غارات على مناطق مختلفة فى قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" وقال متحدث عسكرى إسرائيلى للفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت: "ننصح سكان قطاع غزة بالتوجه إلى مصر".




تهجير الفلسطنيين



مخطط الإخوان



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