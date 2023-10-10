الفصائل الفلسطينية: سنواصل دك عسقلان حتى يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين

MENAFN - Youm7) أطلقت الفصائل الفلسطينية، مئات الصواريخ على مدينة عسقلان المحتلة، ردا على غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.





وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "ستواصل دك عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين".





على الفور دوت صفارات الإنذار في كل مستوطنات غلاف غزة، وادلعت النيران في مدينة عسقلان، ومن جانبها أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، سقوط ضحايا في القصف الصاروخي.





وبخصوص عمليات التهدئة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي- في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



