الفصائل الفلسطينية: سنواصل دك عسقلان حتى يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين

(MENAFN
- Youm7) أطلقت الفصائل الفلسطينية، مئات الصواريخ على مدينة عسقلان المحتلة، ردا على غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "ستواصل دك عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين".
على الفور دوت صفارات الإنذار في كل مستوطنات غلاف غزة، وادلعت النيران في مدينة عسقلان، ومن جانبها أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، سقوط ضحايا في القصف الصاروخي.
وبخصوص عمليات التهدئة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وقال الرئيس السيسي- في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
MENAFN10102023000132011024ID1107221551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.