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جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعترضنا 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة

10/10/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن جيش الاحتلال ، اعتراض 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقال جيش الاحتلال، إنه قصف المواقع التي انطلقت منها الصواريخ في لبنان.

فيما قال إعلام إسرائيلي، إنه تم إطلاق نحو 12 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل.

وفى وقت سابق قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة وقطعت إمدادات الكهرباء والماء وتمنع دخول الاحتياجات الإنسانية والطبية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية :"سنظل ندافع عن أنفسنا ونناضل من أجل استعادة حقوق شعبنا".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو عباس وأكد له أن الأولوية الآن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.


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