يونيفيل: رصدنا إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه إسرائيل

يونيفيل: رصدنا إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه إسرائيل
التاريخ
10/10/2023 2:37:05 PM
(MENAFN
- Youm7) قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، إن اليونيفيل رصدت مساءً اليوم إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه اسرائيل.
وأضاف تيننتي - في بيان اليوم/ الثلاثاء/ - أن اليونيفيل تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية، كما حث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.
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