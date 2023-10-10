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يونيفيل: رصدنا إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه إسرائيل

10/10/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، إن اليونيفيل رصدت مساءً اليوم إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه اسرائيل.

وأضاف تيننتي - في بيان اليوم/ الثلاثاء/ - أن اليونيفيل تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية، كما حث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.



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