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العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة

10/10/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Youm7) وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين.

كما وجه الملك عبدالله الثاني بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.



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