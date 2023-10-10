العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة

العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة
التاريخ
10/10/2023 2:37:05 PM
(MENAFN
- Youm7) وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين.
كما وجه الملك عبدالله الثاني بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.
MENAFN10102023000132011024ID1107221548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.