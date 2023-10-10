الفصائل الفلسطينية تطلق مئات الصواريخ على المدن المحتلة

MENAFN - Youm7) أطلقت الفصائل الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل ، ردا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

وقصفت الفصائل، أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، ودوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء 32 من جنوده الذين قتلوا جراء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله - في بيان صحفي - إن غالبية قتلاه سقطوا على الحدود مع قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 حتى الآن.





أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

على الجانب الآخر، أعلن مسؤول عسكرى إسرائيلي، ارتفاع عدد

القتلى الإسرائيليين

إلى أكثر من 1000 قتيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.