Tuesday, 10 October 2023 10:11 GMT

عضو الهيئة العليا لحملة مواطن وأحد علماء الأزهر: الرئيس السيسى هو الملاذ الآمن والنافع لمصر

10/10/2023 2:37:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتورعرفة رجب، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، وأحد علماء
الأزهر، إن الرئيس السيسى مؤيد من عند الله فهو صاحب رؤية وله بصمات واضحة، قائلا: دائما أدعو الله أن يوفق عبده عبد الفتاح السيسى ليس نفاقا، فالله يرزقه الفلاح والتوفيق لمصرنا الحبيبة".
وأضاف: أن النبى بارك جيش مصر والذى يقود مصر تربى فى جيشها فجيش مصر فيه بركة سيدنا النبى والرئيس السيسى يبنى ليل نهار فى الوقت الذى يريد فيه الغرب أن يزعزع عقول شبابنا ويكيدوا لمصر المكائد ".
وأكد أن الرئيس السيسى هو الملاذ الآمن والنافع لمصرنا الحبيبة والمشاركة فى الانتخابات من أجل الرئيس السيسى واجب وطنى ، مضيفا : إمارة مصر لا تولى إلا لرجل أمين وقوى يعمل على حب هذا الوطن فلا يفكر فى نفسه فهو الرئيس السيسى الذى يتكلم من قلبه للناس دائما .
وتابع: لم أرى رئيس فى مثل هذا الرجل يعمل ليل نهار لأجل هذا الوطن .
ويأتى المؤتمر الصحفى بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر ، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.
كما يشارك فى المؤتمر الصحفى ، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية.
كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء
أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة .

حملة مواطن لدعم مصر (1)

حملة مواطن لدعم مصر (2)

حملة مواطن لدعم مصر (3)

حملة مواطن لدعم مصر (4)

حملة مواطن لدعم مصر (5)

حملة مواطن لدعم مصر (6)

حملة مواطن لدعم مصر (7)

حملة مواطن لدعم مصر (8)

حملة مواطن لدعم مصر (9)

حملة مواطن لدعم مصر (10)

حملة مواطن لدعم مصر (11)

حملة مواطن لدعم مصر (12)

حملة مواطن لدعم مصر (13)

حملة مواطن لدعم مصر (14)

حملة مواطن لدعم مصر (15)

حملة مواطن لدعم مصر (16)

حملة مواطن لدعم مصر (17)

حملة مواطن لدعم مصر (18)

حملة مواطن لدعم مصر (19)

حملة مواطن لدعم مصر (20)

حملة مواطن لدعم مصر (21)

حملة مواطن لدعم مصر (22)

حملة مواطن لدعم مصر (23)

حملة مواطن لدعم مصر (24)

حملة مواطن لدعم مصر (25)

حملة مواطن لدعم مصر (26)

حملة مواطن لدعم مصر (27)

حملة مواطن لدعم مصر (28)

حملة مواطن لدعم مصر (29)

حملة مواطن لدعم مصر (30)

حملة مواطن لدعم مصر (31)

حملة مواطن لدعم مصر (32)

حملة مواطن لدعم مصر (33)

حملة مواطن لدعم مصر (34)

حملة مواطن لدعم مصر (35)

حملة مواطن لدعم مصر (36)

حملة مواطن لدعم مصر (37)

حملة مواطن لدعم مصر (38)

حملة مواطن لدعم مصر (39)

حملة مواطن لدعم مصر (40)

حملة مواطن لدعم مصر (41)

حملة مواطن لدعم مصر (42)

حملة مواطن لدعم مصر (43)

حملة مواطن لدعم مصر (44)

حملة مواطن لدعم مصر (45)

حملة مواطن لدعم مصر (46)

حملة مواطن لدعم مصر (47)

حملة مواطن لدعم مصر (48)

حملة مواطن لدعم مصر (49)



MENAFN10102023000132011024ID1107221544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث