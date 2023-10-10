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منسق حملة مواطن بالخارج: المصريون بالخارج خط دفاع عن مصر وداعمين للرئيس السيسى

10/10/2023 2:37:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج ، إن المواطن المصرى بالخارج يشعر بحجم التحديات التى تحاك ضد الوطن ، قائلا "أن المصريين فى الخارج هم
خط الدفاع الأول عن مصر فى الخارج وداعمين بقوة للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية ".



وأضاف منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج، أن الكيانات المصرية بالخارج والجاليات حول العالم هم أول من يقفوا ويردوا على أى شائعات تحاك ضد مصر .



وأكد على أهمية تماسك الشعب داخليا و خارجيا وأن يلتف الجميع حول الوطن فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن فى ظل ما يشهده الشرق الأوسط وما يمارس فى غزة حاليا من الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول،
لحملة مواطن لدعم مصر، للإعلان عن دور الحملة وخطتها لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، والإعلان عن تدشين أكبر حملة لدعم الوطن في تاريخ الجاليات المصرية من سيدات مصر في الخارج، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نزولا على رغبة ملايين الشعب المصري سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ويأتى المؤتمر الصحفى بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر ، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج ، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية ، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.



كما يشارك فى المؤتمر الصحفى ، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية .



كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء
أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة.





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