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منسق عام حملة مواطن: تدشين الحملة بأكثر من 150 دولة بالخارج لدعم الرئيس السيسى

10/10/2023 2:37:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة ستجوب كل محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتوعية بما يحاك ضد مصر، والتأكيد على أهمية دعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التى بدأت مع قيادته للبلاد من مشروعات قومية أحدثت نقلة نوعية حقيقة فى مصر فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم، لافتا إلى أنه تم تدشين الحملة فى أكثر من 150 دولة بالخارج.
ومن جانبه، قال المهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الشرقية، إن هذه المرحلة فارقة فى تاريخ الوطن فى ظل ما يحاك ضد مصر من مؤامرات خارجية، آخرها محاولات دفع جزء من أهل غزة تجاه سيناء، قائلا: "كل ما يحدث حولنا من شواهد خارجية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر".
وأضاف المهندس عزيز أباظة، أن مصر دولة كبيرة وعظيمة والرئيس السيسى لديه رؤية وبصمات واضحة من مشروعات قومية عملاقة ستظهر نتائجها على المجتمع المصرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول، لحملة مواطن لدعم مصر، للإعلان عن دور الحملة وخطتها لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والإعلان عن تدشين أكبر حملة لدعم الوطن في تاريخ الجاليات المصرية من سيدات مصر في الخارج، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى نزولا على رغبة ملايين الشعب المصري سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حضر المؤتمر الصحفى محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج ، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.
كما شارك فى المؤتمر الصحفى، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والأنبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا ، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية ، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة.

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