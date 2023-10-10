يونيفيل: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

MENAFN - Youm7) قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل ، إن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية، متابعة: "نحث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.





وفى وقت سابق أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد أن نفذت الفصائل عملية "طوفان الأقصى"، وتسببت في وقوع مئات من القتلى والمصابين.





وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.