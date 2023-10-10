القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى سديروت ومفلسيم قرب الحدود مع غزة

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك إطلاق نار فى سديروتو مفلسيم قرب الحدود مع غزة.

وفى وقت سابق وصف المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، ما يجرى فى قطاع غزة بحرب الإبادة الجماعية وتغير ملامح القطاع فى أقوى بطش منذ عام النكبة عام 1948، لافتًا إلى أن كل أنوع الأسلحة تدك قطاع غزة بحرًا وجوًا بكافة الصنوف والأنواع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ONأن مدن وأحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض على سبيل المثال منطقة بين حانون فى شمال قطاع غزة تم تسويتها بالأرض لم تعد موجودة، وتم إخلاؤها من السكان وأحياء كاملة وسط قطاع غزة تمت إبادتها.