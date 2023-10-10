الصين تدعو أمريكا للتحقيق في حادث وقع بقنصليتها بسان فرانسيسكو

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن شخصا مجهولا حاول اقتحام القنصلية العامة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة وإيذاء الناس هناك وموظفي القنصلية.

وفي مؤتمر صحفي دوري، قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، إن القنصلية والشرطة المحلية تعاملا على الفور مع الوضع، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف "الصين تدعو الولايات المتحدة بشدة إلى إجراء تحقيق سريع واتخاذ إجراءات فعالة".





وقتلت الشرطة الأميركية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، الإثنين، وفق وكالة "فرانس برس".





وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق منها سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج.



