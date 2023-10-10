جيش الاحتلال يعترف بمقتل 156 عسكريا حتى الآن فى عمليات طوفان الأقصى

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أسماء 32 من جنوده الذين قتلوا جراء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله - في بيان صحفي - إن غالبية قتلاه سقطوا على الحدود مع قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 حتى الآن.
ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل.
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