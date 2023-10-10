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جيش الاحتلال يعترف بمقتل 156 عسكريا حتى الآن فى عمليات طوفان الأقصى

10/10/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أسماء 32 من جنوده الذين قتلوا جراء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله - في بيان صحفي - إن غالبية قتلاه سقطوا على الحدود مع قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 حتى الآن.

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل.



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