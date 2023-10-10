Tuesday, 10 October 2023 10:11 GMT

مشروع بالكونجرس لتقديم مساعدات بـ2 مليار دولار.. بايدن: نقف إلى جانب إسرائيل

10/10/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، إنه ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التنسيق لدعم إسرائيل وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء، بحسب وصفه.


وكتب بايدن على "أكس": "جلست بمشاركة كاميلا هاريس مع فرقنا لتلقى تحديث حول الهجوم الإرهابى فى إسرائيل وتوجيه الخطوات التالية".


وأضاف: "في هذه اللحظة الحزينة، يقف الشعب الأمريكي جنباً إلى جنب مع الإسرائيليين".


في سياق آخر، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن هناك مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مقدم إلى الكونجرس لتقديم مساعدات بقيمة مليارى دولار لإسرائيل.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عداونه على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وسط ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره للأبراج السكنية.


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