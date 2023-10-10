دجلة يتعادل مع طنطا 0/0 بدورى المحترفين

MENAFN - Youm7) تعادل وادى دجلة مع طنطا 0/0 في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الثالثة لمسابقة دورى المحترفين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 5 نقاط ، بينما رفع أبناء السيد البدوى رصيدهم إلى 4 نقاط .

وشهد الشوط عدة هجمات على مرمى الفريقين وظهرت رغبة اللاعبين في خطف نقاط المباراة من اجل استكمال المشوار نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء في ظل المنافسة المحتدمة بين اكثر من فريق على الصعود .

فى الشوط الثانى امتلك لاعبو وادى دجلة زمام المباراة تماما ودانت لهم السيطرة بشكل كبير وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة امام مرمى طنطا والتى كانت كفيلة إحداها من تغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة ، فى المقابل لم تسنح أى فرص لطنطا بسبب التكتل الدفاعى والإعتماد على الهجمات المرتدة التى لم تصل لمنطقة وسط الملعب فى معظم احداث الشوط الثانى .









