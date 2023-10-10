Tuesday, 10 October 2023 10:11 GMT

دجلة يتعادل مع طنطا 0/0 بدورى المحترفين

10/10/2023 2:36:56 PM
(MENAFN- Youm7) تعادل وادى دجلة مع طنطا 0/0 في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الثالثة لمسابقة دورى المحترفين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 5 نقاط ، بينما رفع أبناء السيد البدوى رصيدهم إلى 4 نقاط .

وشهد الشوط عدة هجمات على مرمى الفريقين وظهرت رغبة اللاعبين في خطف نقاط المباراة من اجل استكمال المشوار نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء في ظل المنافسة المحتدمة بين اكثر من فريق على الصعود .

فى الشوط الثانى امتلك لاعبو وادى دجلة زمام المباراة تماما ودانت لهم السيطرة بشكل كبير وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة امام مرمى طنطا والتى كانت كفيلة إحداها من تغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة ، فى المقابل لم تسنح أى فرص لطنطا بسبب التكتل الدفاعى والإعتماد على الهجمات المرتدة التى لم تصل لمنطقة وسط الملعب فى معظم احداث الشوط الثانى .




MENAFN10102023000132011024ID1107221536

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث