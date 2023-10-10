Tuesday, 10 October 2023 10:11 GMT

خالد بيبو يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية..صور

10/10/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت الصفحة الرسمية للنادى
الاهلي
عبر تويتر جانب من تفقد خالد بيبو، مدير الكرة بالمارد الاحمر مع وفد «فيفا» بالسعودية يتفقد ملاعب مباريات كأس العالم للأندية وملاعب التدريب

كانت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن وقوع اتحاد جدة فى مواجهة أوكلاند سيتى على أن يلتقى الفائز منهما مع الأهلى، بطل أفريقيا، كما يلتقى أوراوا الياباني مع كلوب ليون المكسيكي في الدور الثاني من البطولة.
بينما أسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دورى أبطال أوروبا مع الفائز من مباراة أوراوا الياباني و ليون المكسيكي في الدور نصف النهائى.
أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023، الأهلي في طريق بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، في حالة تخطي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني، ليتجنب المارد الأحمر مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا 2023.

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