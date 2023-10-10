Tuesday, 10 October 2023 10:10 GMT

الأم هى الحياة بأكملها.. رد فعل والدة ناشئ الإسماعيلى على إصابة نجلها يخطف القلوب.. فيديو

10/10/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Youm7) على نطاق واسع
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى
مع لقطة نشرها الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى لحظة تأثر والدة اللاعب بشار أشرف لاعب فريق الإسماعيلى مواليد 2006 بسبب تعرض نجلها للإصابة
خلال مباراة الدراويش أمام بلدية المحلة.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على "فيس بوك"
صورا لتأثر أم بشار لحظة إصابته معلقا عليها: "تلك الوحيدة هى الجميع، هى الحياة بأكملها.. الأم.. والدة لاعبنا بشار أشرف لحظة إصابته
خلال مباراة بلدية المحلة بدورى الجمهورية"

وتعرّض بشار أشرف لاصطدام قوى بأحد مدافعى البلدية لتنخلع قلوب كل من تابع المباراة خاصة أن الاحتكاك كان فى الركبة وبعد الكشف عليه داخل الملعب
تبين أنها كدمة قوية ورفض اللاعب التغيير وأكمل المباراة

مشهد والدة بشار أشرف أثار تعاطف وإعجاب المتابعين
على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ىمؤكدين أنه لا يوجد شىء يعوض الأم

ونجح فريق الإسماعيلى مواليد 2006
فى تحقيق الفوز على فريق بلدية المحلة
بهدفين دون مقابل فى هذه المباراة
بعد سيطرة شبه كاملة على مجريات المباراة


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