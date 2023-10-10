الأم هى الحياة بأكملها.. رد فعل والدة ناشئ الإسماعيلى على إصابة نجلها يخطف القلوب.. فيديو

MENAFN - Youm7) على نطاق واسعتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعىمع لقطة نشرها الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى لحظة تأثر والدة اللاعب بشار أشرف لاعب فريق الإسماعيلى مواليد 2006 بسبب تعرض نجلها للإصابةخلال مباراة الدراويش أمام بلدية المحلة.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على "فيس بوك"

صورا لتأثر أم بشار لحظة إصابته معلقا عليها: "تلك الوحيدة هى الجميع، هى الحياة بأكملها.. الأم.. والدة لاعبنا بشار أشرف لحظة إصابته

خلال مباراة بلدية المحلة بدورى الجمهورية"

وتعرّض بشار أشرف لاصطدام قوى بأحد مدافعى البلدية لتنخلع قلوب كل من تابع المباراة خاصة أن الاحتكاك كان فى الركبة وبعد الكشف عليه داخل الملعب

تبين أنها كدمة قوية ورفض اللاعب التغيير وأكمل المباراة

مشهد والدة بشار أشرف أثار تعاطف وإعجاب المتابعين

على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ىمؤكدين أنه لا يوجد شىء يعوض الأم

ونجح فريق الإسماعيلى مواليد 2006

فى تحقيق الفوز على فريق بلدية المحلة

بهدفين دون مقابل فى هذه المباراة

بعد سيطرة شبه كاملة على مجريات المباراة