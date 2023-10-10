الأم هى الحياة بأكملها.. رد فعل والدة ناشئ الإسماعيلى على إصابة نجلها يخطف القلوب.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) على نطاق واسع
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى
مع لقطة نشرها الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى لحظة تأثر والدة اللاعب بشار أشرف لاعب فريق الإسماعيلى مواليد 2006 بسبب تعرض نجلها للإصابة
خلال مباراة الدراويش أمام بلدية المحلة.
ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على "فيس بوك"
صورا لتأثر أم بشار لحظة إصابته معلقا عليها: "تلك الوحيدة هى الجميع، هى الحياة بأكملها.. الأم.. والدة لاعبنا بشار أشرف لحظة إصابته
خلال مباراة بلدية المحلة بدورى الجمهورية"
وتعرّض بشار أشرف لاصطدام قوى بأحد مدافعى البلدية لتنخلع قلوب كل من تابع المباراة خاصة أن الاحتكاك كان فى الركبة وبعد الكشف عليه داخل الملعب
تبين أنها كدمة قوية ورفض اللاعب التغيير وأكمل المباراة
مشهد والدة بشار أشرف أثار تعاطف وإعجاب المتابعين
على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ىمؤكدين أنه لا يوجد شىء يعوض الأم
ونجح فريق الإسماعيلى مواليد 2006
فى تحقيق الفوز على فريق بلدية المحلة
بهدفين دون مقابل فى هذه المباراة
بعد سيطرة شبه كاملة على مجريات المباراة
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