حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/ 10/ 2023

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- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 شهد العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها..
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم.
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات
فاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم
تنسيق بين منتخب مصر وأرسنال للدفع بالننى تدريجيا فى المباريات
عمر كمال عبد الواحد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى فى يناير
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كولر يرفض السفر إلى سويسرا ويقضى إجازته فى الغردقة
قناة أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراتي مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات
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