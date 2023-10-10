Tuesday, 10 October 2023 10:10 GMT

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10/ 10/ 2023

10/10/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 10/ 10/ 2023 شهد العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها..
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات، وفاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم.


محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات





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