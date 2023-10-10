Tuesday, 10 October 2023 10:10 GMT

وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان القصف الذي يتعرض له قطاع غزة

10/10/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان اليوم الثلاثاء التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الجاري والقصف العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيره الايراني تناول الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر فضلا عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحدتها لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأحاط شكري نظيره الايراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة المنشودة فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.
وحذر من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.
ومن جانبه أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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