وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان القصف الذي يتعرض له قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان اليوم الثلاثاء التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الجاري والقصف العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيره الايراني تناول الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر فضلا عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحدتها لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأحاط شكري نظيره الايراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة المنشودة فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.
وحذر من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.
ومن جانبه أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. (النهاية)
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