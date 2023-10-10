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(اكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية ينظم معرضه السنوي الخامس في 22 الجاري

10/10/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- أعلن فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين عن تنظيم معرضه السنوي الخامس خلال الفترة من 22 الى 26 الجاري في صالة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبدالله السالم.
وقال مؤسس الفريق محمد كمال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا المعرض يأتي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس سعودالمالك الصباح ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد.
وبين ان المعرض يتخلله العديد من الأنشطة والملتقيات المصاحبة على فترتين صباحية من الساعة 30ر8 صباحا حتى 30ر12 ظهرا ومسائية من 30ر4 حتى 10 مساء.
وأشار ان اليوم الأول يشمل افتتاح المعرض والملتقى الشبابي الثالث للتراث والحرف اليدوية الذي يقام على مدى يومين متتاليين تحت عنوان (الاستدامة في التراث والصناعات اليدوية في الكويت بين الأصالة والتجديد).
وأضاف أن فعاليات اليوم الأول تتضمن كذلك محاضرات متنوعة منها محاضرة (دور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره) ومحاضرة أخرى عنوان (اللهجة الكويتية بين الأصالة الحداثة) يلقيها الباحث في اللهجة الكويتية حسين القطان.
وذكر أنه ستقام في الفترة الصباحية ايضا ورش عمل متعددة منها (قوالب المجوهرات) و(تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس الأحمر) فيما تقام في الفترة المسائية محاضرة بعنوان (دور الهيئة العامة للشباب في رعايةالشباب) يلقيها مدير الهيئة بالإنابة مشعل السبيعي.
وأفاد أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن محاضرة (الصناعات الحرفية في قلب الإبداع الصناعي) يلقيهاالبروفيسور علي النجاده فيما يقدم الباحث فهد الشمالي (قبسات من تاريخ الكويت) و(صور من تاريخ الكويت) يقدمها فؤاد المقهوي و(دور التدريب في انجاز المشاريع الشبابية) و(توظيف التراث الكويتي والحرف اليدوية في مشاريع تنموية) يقدمها رئيس مجلس إدارة الحاضنة الوطنية علي مبارك.
وأشار كمال إلى أن ورش اليوم الثاني ستشمل (صناعة الألعاب التراثية الكويتية القديمة) و(أسس ومهارات خراطة المسابيح) .
وقال ان فعاليات اليوم الثالث ستتضمن الملتقى الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأيتام وملتقى مدراء المناطق التعليمية والموجهين أما اليوم الرابع فيعقد للفرق التطوعية المنجزة وملتقى رؤساء الفرق الشعبية فيما تتضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير (الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية).
يذكر ان فريق (اكسبو 965) تأسس في 7 مارس 2016 بهدف المحافظة على التراث الكويتي المادي وغير المادي ورعاية ممارسي الحرف اليدوية التقليدية وتشجيع المبدعين الكويتيين ويعتبر أول فريق تطوعي في مجال تخصصه على مستوى الكويت والعالم العربي وشارك في معارض محلية ودولية. (النهاية)

ش ه د / ن و ف




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