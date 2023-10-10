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الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية يلتقي رئيس علماء المشيخة الاسلامية في البوسنة والهرسك

10/10/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية برئاسة النائب محمد المطيري اليوم الثلاثاء رئيس العلماء للمشيخة الاسلامية في البوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش بالعاصمة سراييفو.
وذكر مجلس الأمة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن كافازوفيتش أكد خلال اللقاء عمق العلاقات البوسنية الكويتية مثمنا المساعدات الكويتية الرسمية والشعبية للبوسنة في بناء المدارس والمساجد والمراكز الطلابية والخدمية المقدمة لمختلف الشعب البوسني.
واستعرض كافازوفيتش تاريخ المشيخة البوسنية "التي تعتبر من أقدم المؤسسات التي تعنى بشؤون المسلمين في اوروبا عموما حيث نشأت رسميا بعد مغادرة العثمانيين لمنطقة البوسنة والهرسك وهي أسوة لباقي التجمعات المسلمة في دول المنطقة في صربيا ومقدونيا وبلغاريا والجبل الاسود".
واضاف ان المشيخة مؤسسة معترف بها دستوريا وتهتم بشؤون المسلمين في البوسنة ودول الجوار والمهجر مبينا أن عدد المسلمين البوشناق يبلغ نحو مليوني شخص في مختلف دول العالم حيث يتبع المسلمون البوشناق في صربيا وسلوفينيا وكرواتيا المشيخة في البوسنة".
وبين ان المشيخة تضم ثمانية دور افتاء ومراكز تعليم اساسية وثانوية واربع كليات اسلامية فيما يضم التعليم الاساسي نحو 100 الف تلميذ في مدارسها واكثر من ثلاثة الاف تلميذ في المرحلة الثانوية ونحو 1500 طالب وطالبة في كليات العلوم الاسلامية.
وأوضح أن المناهج الدراسية في تلك المدارس والكليات وفق مناهج التعليم الأزهري منذ أكثر من 100 عام.
من جهته ثمن رئيس الوفد البرلماني الكويتي محمد المطيري الجهود التي تقوم بها المشيخة في خدمة المسلمين ونشر العلوم الاسلامية وبناء المدارس والكليات ورعاية الاوقاف الاسلامية.
حضر اللقاء عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية الدكتور عادل الدمخي والدكتور فلاح الهاجري وسفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك ظاهر الخرينج والسكرتير ثالث بالسفارة سارة الحسيني.(النهاية)

ع ع / ط أ ب




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