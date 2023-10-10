الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية يلتقي رئيس علماء المشيخة الاسلامية في البوسنة والهرسك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية برئاسة النائب محمد المطيري اليوم الثلاثاء رئيس العلماء للمشيخة الاسلامية في البوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش بالعاصمة سراييفو.
وذكر مجلس الأمة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن كافازوفيتش أكد خلال اللقاء عمق العلاقات البوسنية الكويتية مثمنا المساعدات الكويتية الرسمية والشعبية للبوسنة في بناء المدارس والمساجد والمراكز الطلابية والخدمية المقدمة لمختلف الشعب البوسني.
واستعرض كافازوفيتش تاريخ المشيخة البوسنية "التي تعتبر من أقدم المؤسسات التي تعنى بشؤون المسلمين في اوروبا عموما حيث نشأت رسميا بعد مغادرة العثمانيين لمنطقة البوسنة والهرسك وهي أسوة لباقي التجمعات المسلمة في دول المنطقة في صربيا ومقدونيا وبلغاريا والجبل الاسود".
واضاف ان المشيخة مؤسسة معترف بها دستوريا وتهتم بشؤون المسلمين في البوسنة ودول الجوار والمهجر مبينا أن عدد المسلمين البوشناق يبلغ نحو مليوني شخص في مختلف دول العالم حيث يتبع المسلمون البوشناق في صربيا وسلوفينيا وكرواتيا المشيخة في البوسنة".
وبين ان المشيخة تضم ثمانية دور افتاء ومراكز تعليم اساسية وثانوية واربع كليات اسلامية فيما يضم التعليم الاساسي نحو 100 الف تلميذ في مدارسها واكثر من ثلاثة الاف تلميذ في المرحلة الثانوية ونحو 1500 طالب وطالبة في كليات العلوم الاسلامية.
وأوضح أن المناهج الدراسية في تلك المدارس والكليات وفق مناهج التعليم الأزهري منذ أكثر من 100 عام.
من جهته ثمن رئيس الوفد البرلماني الكويتي محمد المطيري الجهود التي تقوم بها المشيخة في خدمة المسلمين ونشر العلوم الاسلامية وبناء المدارس والكليات ورعاية الاوقاف الاسلامية.
حضر اللقاء عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية الدكتور عادل الدمخي والدكتور فلاح الهاجري وسفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك ظاهر الخرينج والسكرتير ثالث بالسفارة سارة الحسيني.(النهاية)
ع ع / ط أ ب
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