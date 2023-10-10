Tuesday, 10 October 2023 10:10 GMT

وزير الدفاع الكويتي يبحث مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين

10/10/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد العطية علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أن اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري جاء بمناسبة الزيارة الرسمية للشيخ أحمد الفهد لدولة قطر تلبية لدعوة الدكتور خالد العطية.
وأشاد الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات معربا عن شكره وتقديره لأخيه الدكتور خالد العطية على دعوته الكريمة له لزيارة دولة قطر.
وقام الجانبان في وقت لاحق اليوم بزيارة مصنع بارود لإنتاج الذخيرة والذي تديره أياد قطرية من منتسبي القوات المسلحة حيث اطلعا على سير العمل في خطوط الإنتاج والتصنيع والتي تتبع أعلى معايير الجودة العالمية في هذا المجال مما يسهم بدوره في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية في دعم جاهزية واستعداد القطاعات العسكرية.
كما توجه الوزيران بعد ذلك لزيارة قاعدة (دخان) الجوية حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها القوات المسلحة القطرية.
وعبر الشيخ أحمد الفهد في ختام الزيارتين عن سعادته بما شاهده من قدرات كبيرة وإمكانيات متميزة للقوات المسلحة القطرية والتي تشكل نقطة تحول جوهرية وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات العسكرية الخليجية للقيام بدورها الأساسي في الدفاع عن أمن وسلامة المنطقة وتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون تفعيلا لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات.
ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور خالد العطية وسفير دولة الكويت لدى الدوحة خالد المطيري ورئيس المكتب العسكري الكويتي العميد الركن رائد السني وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية. (النهاية)

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