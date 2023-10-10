وزير الدفاع الكويتي يبحث مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد العطية علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أن اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري جاء بمناسبة الزيارة الرسمية للشيخ أحمد الفهد لدولة قطر تلبية لدعوة الدكتور خالد العطية.
وأشاد الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات معربا عن شكره وتقديره لأخيه الدكتور خالد العطية على دعوته الكريمة له لزيارة دولة قطر.
وقام الجانبان في وقت لاحق اليوم بزيارة مصنع بارود لإنتاج الذخيرة والذي تديره أياد قطرية من منتسبي القوات المسلحة حيث اطلعا على سير العمل في خطوط الإنتاج والتصنيع والتي تتبع أعلى معايير الجودة العالمية في هذا المجال مما يسهم بدوره في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية في دعم جاهزية واستعداد القطاعات العسكرية.
كما توجه الوزيران بعد ذلك لزيارة قاعدة (دخان) الجوية حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها القوات المسلحة القطرية.
وعبر الشيخ أحمد الفهد في ختام الزيارتين عن سعادته بما شاهده من قدرات كبيرة وإمكانيات متميزة للقوات المسلحة القطرية والتي تشكل نقطة تحول جوهرية وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات العسكرية الخليجية للقيام بدورها الأساسي في الدفاع عن أمن وسلامة المنطقة وتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون تفعيلا لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات.
ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور خالد العطية وسفير دولة الكويت لدى الدوحة خالد المطيري ورئيس المكتب العسكري الكويتي العميد الركن رائد السني وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية. (النهاية)
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