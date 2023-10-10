Tuesday, 10 October 2023 10:10 GMT

اختتام جلسات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023

10/10/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 10 (كونا) -- اختتمت اليوم الثلاثاء جلسات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 في نسختة العاشرة والذي أقيم تحت رعاية وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله.
وشملت جلسات المنتدى التي أقيمت على مدار يومين وشارك فيها أكثر من 400 شخص مجموعة من الموضوعات والمحاور وذلك ضمن الجلسات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي أثراها نخبة من المتخصصين والخبراء العالميين فضلا عن معرض (كومكس) البحرين.
وتطرقت الجلسات إلى محور "خارطة الطريق للذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين" والتوجه نحو إعداد خارطة طريق شاملة لتنظيم نشر واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين وتوظيف التقنيات في عدد من القطاعات المهمة في المملكة كقطاع التعليم والقطاع الصحي وغيرها من القطاعات الحكومية.
وبحث مشاركة القطاع الخاص في تطوير الذكاء الاصطناعي مع مراعاة المخاطر التقنية وتعزيز الأمن السيبراني في تطبيق هذه التقنية.
وقدمت الشريك التنفيذي في شركة (غارتنر) بيلير دي ميغيل عرضا بعنوان "تبني الذكاء الاصطناعي في تقدم العالم".
كما تم عقد جلسة بعنوان "إعادة تشكيل مفهوم تجربة العملاء مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس مختبر (بنفت) للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة – جامعة البحرين الدكتور هشام العمال والرئيس التنفيذي لشركة (انفينيتي وير) أمين التاجر.
وتم عقد جلسة نقاشية بعنوان "تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي ومنظومة العمل" واختتم اليوم بجلسة نقاشية حول "مستقبل الذكاء الاصطناعي".
يذكر أن النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية استقطبت مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومهتمين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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