اختتام جلسات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 10 (كونا) -- اختتمت اليوم الثلاثاء جلسات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 في نسختة العاشرة والذي أقيم تحت رعاية وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله.
وشملت جلسات المنتدى التي أقيمت على مدار يومين وشارك فيها أكثر من 400 شخص مجموعة من الموضوعات والمحاور وذلك ضمن الجلسات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي أثراها نخبة من المتخصصين والخبراء العالميين فضلا عن معرض (كومكس) البحرين.
وتطرقت الجلسات إلى محور "خارطة الطريق للذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين" والتوجه نحو إعداد خارطة طريق شاملة لتنظيم نشر واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين وتوظيف التقنيات في عدد من القطاعات المهمة في المملكة كقطاع التعليم والقطاع الصحي وغيرها من القطاعات الحكومية.
وبحث مشاركة القطاع الخاص في تطوير الذكاء الاصطناعي مع مراعاة المخاطر التقنية وتعزيز الأمن السيبراني في تطبيق هذه التقنية.
وقدمت الشريك التنفيذي في شركة (غارتنر) بيلير دي ميغيل عرضا بعنوان "تبني الذكاء الاصطناعي في تقدم العالم".
كما تم عقد جلسة بعنوان "إعادة تشكيل مفهوم تجربة العملاء مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس مختبر (بنفت) للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة – جامعة البحرين الدكتور هشام العمال والرئيس التنفيذي لشركة (انفينيتي وير) أمين التاجر.
وتم عقد جلسة نقاشية بعنوان "تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي ومنظومة العمل" واختتم اليوم بجلسة نقاشية حول "مستقبل الذكاء الاصطناعي".
يذكر أن النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية استقطبت مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومهتمين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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