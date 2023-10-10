وزير الخارجية يهنئ سمو الامير وولي العهد بحصول دولة الكويت على عضوية مجلس حقوق الانسان

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري

الكويت 10 - 10 (كونا) -- هنأ وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وحكومة دولة الكويت على نجاح الجهود الكبيرة والدؤوبة في حصول دولة الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 – 2026.

وقال الوزير سالم الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان النتيجة والرقم الكبير اللذين حققتهما دولة الكويت "ما هما إلا دلالة على احترام دولة الكويت لحقوق الإنسان ودورها الفاعل في هذا المجال وهو الأمر الذي تؤمن به كافة الدول الـ183 التي أدلت بصوتها لصالح دولة الكويت".

وتقدم الوزير سالم الصباح بجزيل الشكر والامتنان للدول المشاركة بالتصويت "على الأمانة التي حملونا إياها ونؤكد لهم من هذا المقام ولكافة أعضاء المجتمع الدولي أن دولة الكويت ستبقى كما عهدتموها وافية بالتزاماتها حاملة لمسؤولياتها بكل تفان وإخلاص ومستكملة دورها الفاعل من كل المنابر في كل وقت وحين".

وأكد أن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى داعما قويا لعمل مجلس حقوق الإنسان وولايته بصفته الهيئة الحكومية الدولية الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

واضاف "انطلاقا من هذه القناعة الراسخة والإيمان التام بأهمية وحيوية هذا المجلس نعاود التأكيد للأشقاء والأصدقاء والحلفاء وكافة أعضاء المجتمع الدولي بأن دولة الكويت ومن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ستضطلع بمسؤولية تمتع الجميع بحقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان فهي حقوق متأصلة للجميع بمساواة وبدون تمييز".

وأشاد بدور منتسبي وزارة الخارجية و"كافة القائمين على هذه الحملة الكبيرة" قائلا "هذا هو نجاحكم وبسواعدكم وتفانيكم ستبقى راية دولة الكويت في رفعة وستبقى مكانتها شامخة فبارك الله فيكم وفي جهودكم".(النهاية) ن م ع / ط أ ب