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مشاركون في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين يؤكدون أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات

10/10/2023 2:36:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 10 - 10 (كونا) -- أكد مشاركون في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أهمية تضافر الجهود لمواجهة آثار الأزمات والكوارث التي يشهدها العالم بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت المديرة المنتدبة للبنك الدولي آنا بيردي في كلمة ان العالم يعيش حالة من اللايقين نتيجة تتابع الازمات والكوارث المناخية والصراعات والحروب التي تخلف آثارا وتحديات كبيرة خاصة في الدول الضعيفة التي لا تقوى على المواجهة ما "أدى الى خلق مشهد معقد من المخاطر المتشابكة".
واشارت الى ان هذه الازمات والكوارث والصراعات أدت الى تفاقم اوضاع الفقر والهشاشة وغياب الأمن الغذائي لاسيما في الدول الفقيرة مبينة ان البنك الدولي يتوقع ان يعيش 60 بالمئة من سكان العالم في دول هشة ما يقتضي ضرورة تضافر الجهود للتخفيف من آثار هذا الوضع.
في هذا الصدد ذكرت بيردي ان البنك الدولي بلور رؤية لمواجهة الفقر والهشاشة التي تنتشر في دول عديدة وذلك من خلال تسهيل الولوج الى التمويل في اطار توجه اكثر عدالة وحشد عددا من الادوات والوسائل لمساعدة الفئات والدول الاكثر تأثرا.
على صعيد متصل قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي في كلمة مماثلة ان الازمات المختلفة التي يعاني منها العالم ادت الى آثار اجتماعية واقتصادية ومالية في دول كثيرة ما يتطلب تدفق التمويل والمساعدات من الجهات الدولية المعنية لمساعدتها على المواجهة.
وذكرت ان تفاقم هذه الازمات ادى الى انتشار الفقر والهشاشة الامر الذي يدعو الى التعاون والتضامن خصوصا من البنك الدولي من خلال توفير برامج وآليات للتمويل في متناول البلدان والفئات الاولى بالمساعدة مشيرة إلى النموذج المغربي للتنمية الذي يسعى للتغلب على آثار الازمات والكوارث.
بدوره قال وزير التجارة والصناعة في دولة ملاوي سوستن غوينغوي في كلمته ان الازمات التي يعاني منها العالم كثيرة لافتا إلى ان بلاده تعاني الكثير جراء التغيرات المناخية بسبب حدوث الاعاصير التي تخلف دمارا كبيرا.
وبين ان التحدي الذي يواجه الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة مثل ملاوي هو انعدام القدرة المالية لمواجهة الازمات والكوارث والصدمات ما يؤدي الى تفاقم الفقر والهشاشة مثمنا دور البنك الدولي خاصة في مساعدته لدولة ملاوي خلال الاعاصير التي تعرضت لها أخيرا.
وتتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية للصندوق الدولي والبنك الدولي لليوم الثاني على التوالي بمشاركة وفود من 190 دولة عضو بينها دولة الكويت التي تشارك بوفد يرأسه وزير المالية فهد الجار الله إلى جانب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر والأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي فضلا عن مسؤولين من قطاعات المالية والاقتصاد والبنوك. (النهاية)

م ر ي / ر س




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