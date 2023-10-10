مشاركون في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين يؤكدون أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 10 - 10 (كونا) -- أكد مشاركون في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أهمية تضافر الجهود لمواجهة آثار الأزمات والكوارث التي يشهدها العالم بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت المديرة المنتدبة للبنك الدولي آنا بيردي في كلمة ان العالم يعيش حالة من اللايقين نتيجة تتابع الازمات والكوارث المناخية والصراعات والحروب التي تخلف آثارا وتحديات كبيرة خاصة في الدول الضعيفة التي لا تقوى على المواجهة ما "أدى الى خلق مشهد معقد من المخاطر المتشابكة".
واشارت الى ان هذه الازمات والكوارث والصراعات أدت الى تفاقم اوضاع الفقر والهشاشة وغياب الأمن الغذائي لاسيما في الدول الفقيرة مبينة ان البنك الدولي يتوقع ان يعيش 60 بالمئة من سكان العالم في دول هشة ما يقتضي ضرورة تضافر الجهود للتخفيف من آثار هذا الوضع.
في هذا الصدد ذكرت بيردي ان البنك الدولي بلور رؤية لمواجهة الفقر والهشاشة التي تنتشر في دول عديدة وذلك من خلال تسهيل الولوج الى التمويل في اطار توجه اكثر عدالة وحشد عددا من الادوات والوسائل لمساعدة الفئات والدول الاكثر تأثرا.
على صعيد متصل قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي في كلمة مماثلة ان الازمات المختلفة التي يعاني منها العالم ادت الى آثار اجتماعية واقتصادية ومالية في دول كثيرة ما يتطلب تدفق التمويل والمساعدات من الجهات الدولية المعنية لمساعدتها على المواجهة.
وذكرت ان تفاقم هذه الازمات ادى الى انتشار الفقر والهشاشة الامر الذي يدعو الى التعاون والتضامن خصوصا من البنك الدولي من خلال توفير برامج وآليات للتمويل في متناول البلدان والفئات الاولى بالمساعدة مشيرة إلى النموذج المغربي للتنمية الذي يسعى للتغلب على آثار الازمات والكوارث.
بدوره قال وزير التجارة والصناعة في دولة ملاوي سوستن غوينغوي في كلمته ان الازمات التي يعاني منها العالم كثيرة لافتا إلى ان بلاده تعاني الكثير جراء التغيرات المناخية بسبب حدوث الاعاصير التي تخلف دمارا كبيرا.
وبين ان التحدي الذي يواجه الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة مثل ملاوي هو انعدام القدرة المالية لمواجهة الازمات والكوارث والصدمات ما يؤدي الى تفاقم الفقر والهشاشة مثمنا دور البنك الدولي خاصة في مساعدته لدولة ملاوي خلال الاعاصير التي تعرضت لها أخيرا.
وتتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية للصندوق الدولي والبنك الدولي لليوم الثاني على التوالي بمشاركة وفود من 190 دولة عضو بينها دولة الكويت التي تشارك بوفد يرأسه وزير المالية فهد الجار الله إلى جانب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر والأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي فضلا عن مسؤولين من قطاعات المالية والاقتصاد والبنوك. (النهاية)
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