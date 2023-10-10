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(الأغذية العالمي) يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات لأكثر من 800 ألف شخص بغزة والضفة

10/10/2023 2:36:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 10 - 10 (كونا) -– أطلق برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية يواجهون ظروفا صعبة ويفتقرون للغذاء والماء والإمدادات الأساسية.
وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان بإدخال مساعداته الإنسانية الحيوية لاغاثة مئات الآلاف الفلسطينيين تحت القصف والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا البرنامج بالتزامن مع عمليته إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبا بتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية".
وشدد البيان على "حاجة البرنامج العاجلة إلى التمويل إمكانية الوصول من أجل تلبية احتياجات السكان" مشيرا الى الحاجة لما مجموعه 3ر17 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة لمعالجة هذا الوضع الانساني الحرج".
وأوضح أن البرنامج يقوم بتوسيع عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة بسرعة حيث قام أمس الاثنين بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتوزيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73 ألف شخص بينما يستمر يوميا بالتوزيع على النازحين في الملاجئ وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء.
وإزاء "تضرر البنية التحتية ما يعيق بشدة إنتاج الغذاء وشبكات التوزيع" عبرت المنظمة الانسانية الدولية عن "القلق إزاء نفاد المواد الغذائية في المتاجر المحلية مع نفاد الإمدادات" بسبب القصف العشوائي المتواصل.
كما أشار الى أن "كافة الحدود والمعابر بين الضفة الغربية وغزة مغلقة ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة نتيجة منع دخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها".
ويتعرض قطاع غزة لعدوان عنيف وغير مسبوق يشنه الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي راح ضحيته حتى الآن 830 شهيدا وو4250 جريحا. (النهاية)

م ن / م م ج




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