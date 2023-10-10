(الأغذية العالمي) يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات لأكثر من 800 ألف شخص بغزة والضفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 10 - 10 (كونا) -– أطلق برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية يواجهون ظروفا صعبة ويفتقرون للغذاء والماء والإمدادات الأساسية.
وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان بإدخال مساعداته الإنسانية الحيوية لاغاثة مئات الآلاف الفلسطينيين تحت القصف والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا البرنامج بالتزامن مع عمليته إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبا بتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية".
وشدد البيان على "حاجة البرنامج العاجلة إلى التمويل إمكانية الوصول من أجل تلبية احتياجات السكان" مشيرا الى الحاجة لما مجموعه 3ر17 مليون دولار في الأسابيع الأربعة المقبلة لمعالجة هذا الوضع الانساني الحرج".
وأوضح أن البرنامج يقوم بتوسيع عمليات توزيع المساعدات الغذائية الطارئة بسرعة حيث قام أمس الاثنين بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتوزيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73 ألف شخص بينما يستمر يوميا بالتوزيع على النازحين في الملاجئ وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء.
وإزاء "تضرر البنية التحتية ما يعيق بشدة إنتاج الغذاء وشبكات التوزيع" عبرت المنظمة الانسانية الدولية عن "القلق إزاء نفاد المواد الغذائية في المتاجر المحلية مع نفاد الإمدادات" بسبب القصف العشوائي المتواصل.
كما أشار الى أن "كافة الحدود والمعابر بين الضفة الغربية وغزة مغلقة ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة نتيجة منع دخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها".
ويتعرض قطاع غزة لعدوان عنيف وغير مسبوق يشنه الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي راح ضحيته حتى الآن 830 شهيدا وو4250 جريحا. (النهاية)
م ن / م م ج
MENAFN10102023000071011013ID1107221523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.