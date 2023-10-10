الصحفيين تدعو الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين في فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الاتحاد الدولي للصحفيين إلى حماية الصحفيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما يتعرض له الزملاء الصحفيون، والمؤسسات الصحفية والإعلامية في قطاع غزة من استهداف ممنهج، وتصفية متعمدة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، أدى إلى استشهاد عدد من الزملاء وجرح وفقد آخرين.

ودعا المجلس الاتحاد الدولي إلى تفعيل كل الإجراءات المتاحة له، وأن يمارس سلطته ونفوذه وتأثيره العالمي لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في غزة وعموم فلسطين، وبما يؤدي إلى لجم الاحتلال وإجباره على عدم التعرض للصحفيين والمؤسسات الصحفية.

وبين أن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من القيام بواجباتهم المهنية وتأدية رسالتهم التي أساسها وجوهرها نقل حقائق الإجرام الصهيوني إلى العالم؛ مسألة تقع في صلب واجبات ومهام الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يقع عليه العمل بكل جد وجهد على مواصلة تعرية سياسات الاحتلال، وتحميله كامل المسؤولية عن سلامة الصحفيين ومحاكمته أمام المحاكم الدولية عن جرائمه.

كما بين المجلس أن الاتحاد الدولي للصحفيين بات اليوم الإطار الوحيد الذي بمقدوره أن يأخذ دورا مهما ومفصليا في توفير الحماية للصحفيين على مستوى العالم، وعلى مستوى العالم العربي تحديدا.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين الأردنيين تضع جميع إمكانياتها تحت تصرف الاتحاد الدولي للصحفيين، والزملاء الصحفيين في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً، مؤكدا ثقته بالدور الكبير للاتحاد الدولي في توفير الحماية للزملاء الصحفيين في قطاع غزة.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ ع ط

10/10/2023 21:02:21