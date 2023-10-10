الصحفيين تدعو الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الاتحاد الدولي للصحفيين إلى حماية الصحفيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما يتعرض له الزملاء الصحفيون، والمؤسسات الصحفية والإعلامية في قطاع غزة من استهداف ممنهج، وتصفية متعمدة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، أدى إلى استشهاد عدد من الزملاء وجرح وفقد آخرين.
ودعا المجلس الاتحاد الدولي إلى تفعيل كل الإجراءات المتاحة له، وأن يمارس سلطته ونفوذه وتأثيره العالمي لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في غزة وعموم فلسطين، وبما يؤدي إلى لجم الاحتلال وإجباره على عدم التعرض للصحفيين والمؤسسات الصحفية.
وبين أن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من القيام بواجباتهم المهنية وتأدية رسالتهم التي أساسها وجوهرها نقل حقائق الإجرام الصهيوني إلى العالم؛ مسألة تقع في صلب واجبات ومهام الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يقع عليه العمل بكل جد وجهد على مواصلة تعرية سياسات الاحتلال، وتحميله كامل المسؤولية عن سلامة الصحفيين ومحاكمته أمام المحاكم الدولية عن جرائمه.
كما بين المجلس أن الاتحاد الدولي للصحفيين بات اليوم الإطار الوحيد الذي بمقدوره أن يأخذ دورا مهما ومفصليا في توفير الحماية للصحفيين على مستوى العالم، وعلى مستوى العالم العربي تحديدا.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين الأردنيين تضع جميع إمكانياتها تحت تصرف الاتحاد الدولي للصحفيين، والزملاء الصحفيين في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً، مؤكدا ثقته بالدور الكبير للاتحاد الدولي في توفير الحماية للزملاء الصحفيين في قطاع غزة.
--(بترا)
ه ع/ب ع/ ع ط
10/10/2023 21:02:21
MENAFN10102023000117011021ID1107221522
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