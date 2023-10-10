Tuesday, 10 October 2023 10:35 GMT

مسيرة شعبية حاشدة وسط عمّان تضامنا مع غزة

10/10/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول(بترا)- انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يتعرض له القطاع منذ عدة أيام.

وحيّا المشاركون في المسيرة، الذين حملوا الأعلام الأردنية والفلسطينية، صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتضحيات أبناء القطاع الكبيرة في وجه آلة البطش والعدوان الهمجي الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين العزل في منازلهم، ويدمر المؤسسات المدنية والبنية التحتية ودور العبادة، ومؤسسات تعليمية وإغاثية أممية.

وندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبين الأمة العربية والإسلامية الى تحرك عاجل لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضهم لنيل حقوقه المشروعة.



--(بترا)


ب ع/ع ط


10/10/2023 21:03:55

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