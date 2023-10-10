مسيرة شعبية حاشدة وسط عمّان تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الأول(بترا)- انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يتعرض له القطاع منذ عدة أيام.
وحيّا المشاركون في المسيرة، الذين حملوا الأعلام الأردنية والفلسطينية، صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتضحيات أبناء القطاع الكبيرة في وجه آلة البطش والعدوان الهمجي الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين العزل في منازلهم، ويدمر المؤسسات المدنية والبنية التحتية ودور العبادة، ومؤسسات تعليمية وإغاثية أممية.
وندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبين الأمة العربية والإسلامية الى تحرك عاجل لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضهم لنيل حقوقه المشروعة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
10/10/2023 21:03:55
MENAFN10102023000117011021ID1107221521
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