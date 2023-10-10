مسؤول أممي: ما يحدث في غزة أمر تقشعر له الأبدان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 تشرين الأول (بترا)- قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن حجم وسرعة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أمر تقشعر له الأبدان.

وأشار غريفيث في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المئات في قطاع غزة المكتظ بالسكان قتلوا وجُرح الآلاف في القصف المكثف، وتعرضت المنازل والمراكز الصحية والمدارس التي تأوي الأسر النازحة للقصف، مشيرا إلى أن المدينة بأكملها حاليا تحت الحصار.

وقال في البيان الذي شمل أيضا هجوم حركة حماس يوم السبت، إن "رسالتي إلى جميع الأطراف واضحة لا لبس فيها: "يجب احترام قوانين الحرب ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية"، داعيا إلى إطلاق سراح الأسرى دون تأخير.

ودعا المسؤول الأممي إلى وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، طيلة الأحداث الجارية والسماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا"، مضيفا انه "يجب أن لا يتم حظر الإغاثة الإنسانية والخدمات والإمدادات الحيوية لغزة".

واختتم بيانه بالقول إن "المنطقة برمتها تقف عند نقطة تحول".

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

10/10/2023 20:46:31