مسؤول أممي: ما يحدث في غزة أمر تقشعر له الأبدان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 تشرين الأول (بترا)- قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن حجم وسرعة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أمر تقشعر له الأبدان.
وأشار غريفيث في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المئات في قطاع غزة المكتظ بالسكان قتلوا وجُرح الآلاف في القصف المكثف، وتعرضت المنازل والمراكز الصحية والمدارس التي تأوي الأسر النازحة للقصف، مشيرا إلى أن المدينة بأكملها حاليا تحت الحصار.
وقال في البيان الذي شمل أيضا هجوم حركة حماس يوم السبت، إن "رسالتي إلى جميع الأطراف واضحة لا لبس فيها: "يجب احترام قوانين الحرب ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية"، داعيا إلى إطلاق سراح الأسرى دون تأخير.
ودعا المسؤول الأممي إلى وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، طيلة الأحداث الجارية والسماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا"، مضيفا انه "يجب أن لا يتم حظر الإغاثة الإنسانية والخدمات والإمدادات الحيوية لغزة".
واختتم بيانه بالقول إن "المنطقة برمتها تقف عند نقطة تحول".
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
10/10/2023 20:46:31
MENAFN10102023000117011021ID1107221520
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