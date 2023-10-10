16 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال لمسجد ومنزل في جباليا

16 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال لمسجد ومنزل في جباليا
التاريخ
10/10/2023 2:36:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد 16 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد الإمام علي، بالإضافة لمنزل في مخيم جباليا دون سابق إنذار، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 16 شهيدا.
--(بترا )
ع ط
10/10/2023 20:45:16
MENAFN10102023000117011021ID1107221519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.