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16 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال لمسجد ومنزل في جباليا

10/10/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الأول (بترا)- استشهد 16 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد الإمام علي، بالإضافة لمنزل في مخيم جباليا دون سابق إنذار، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 16 شهيدا.
--(بترا )
ع ط
10/10/2023 20:45:16

MENAFN10102023000117011021ID1107221519

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