مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات وقعت مع مسلحين على الحدود مع لبنان

مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات وقعت مع مسلحين على الحدود مع لبنان
التاريخ
10/10/2023 2:36:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين أول (بترا) - كشفت القناة 12 الإسرائيلية تحت بند سمح بالنشر مساء اليوم الثلاثاء عن مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات التي وقعت مع مسلحين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس الاثنين على الحدود مع لبنان ما يرفع عدد القتلى إلى 4 جنود إسرائيليين .
--(بترا )
م . ف / ع ط
10/10/2023 20:44:09
MENAFN10102023000117011021ID1107221518
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