مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات وقعت مع مسلحين على الحدود مع لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين أول (بترا) - كشفت القناة 12 الإسرائيلية تحت بند سمح بالنشر مساء اليوم الثلاثاء عن مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات التي وقعت مع مسلحين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس الاثنين على الحدود مع لبنان ما يرفع عدد القتلى إلى 4 جنود إسرائيليين .

--(بترا )

م . ف / ع ط

10/10/2023 20:44:09