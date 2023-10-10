بدء فعاليات المؤتمر الشبابي الثاني في البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 10 تشرين الأول (بترا)-بدأت فعاليات المؤتمر الشبابي الثاني في لواء البترا اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الشباب والتنمية السياسية" في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات والذي نفذ بالتعاون مع مديرية تربية البترا ومديرية الشباب في اللواء برعاية مدير شباب البترا أسامة الخوالدة.

وجاء تنظيم المؤتمر انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز الحياة الحزبية والسياسية بهدف إدماج الشباب الأردني فيها.

وأكد الخوالدة، اهتمام وزارة الشباب في توعية الشباب وتمكينهم ومنح الفرصة الكفيلة بمشاركتهم في صنع القرار والمشاركة الفاعلة بالتنمية السياسية.

بدوره أشار مدير تربية اللواء الدكتور عماد السفاسفة، إلى ضرورة تعزيز الديمقراطية الحقيقية لدى الشباب، وتوفير برامج توعية لكافة القضايا الوطنية لتدفعهم للانخراط في الأحزاب، ما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وتضمن المؤتمر أوراقا نقاشية قدمتها المدارس المشاركة تناولت مفهوم وقانون التنمية السياسية ومعيقات المشاركة السياسية للشباب ودورهم فيها والقدرة على صنع القرار.

--(بترا)

د ط/ب ع/ ع ط

10/10/2023 20:36:04

