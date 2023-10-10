بدء فعاليات المؤتمر الشبابي الثاني في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 10 تشرين الأول (بترا)-بدأت فعاليات المؤتمر الشبابي الثاني في لواء البترا اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الشباب والتنمية السياسية" في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات والذي نفذ بالتعاون مع مديرية تربية البترا ومديرية الشباب في اللواء برعاية مدير شباب البترا أسامة الخوالدة.
وجاء تنظيم المؤتمر انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز الحياة الحزبية والسياسية بهدف إدماج الشباب الأردني فيها.
وأكد الخوالدة، اهتمام وزارة الشباب في توعية الشباب وتمكينهم ومنح الفرصة الكفيلة بمشاركتهم في صنع القرار والمشاركة الفاعلة بالتنمية السياسية.
بدوره أشار مدير تربية اللواء الدكتور عماد السفاسفة، إلى ضرورة تعزيز الديمقراطية الحقيقية لدى الشباب، وتوفير برامج توعية لكافة القضايا الوطنية لتدفعهم للانخراط في الأحزاب، ما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وتضمن المؤتمر أوراقا نقاشية قدمتها المدارس المشاركة تناولت مفهوم وقانون التنمية السياسية ومعيقات المشاركة السياسية للشباب ودورهم فيها والقدرة على صنع القرار.
--(بترا)
د ط/ب ع/ ع ط
10/10/2023 20:36:04
MENAFN10102023000117011021ID1107221517
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